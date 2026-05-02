Inversiones en pesos le ganaron al dólar y sorprendieron con rendimientos en abril
La estabilidad cambiaria y la baja del tipo de cambio financiero impulsaron resultados positivos en moneda extranjera para varias estrategias.
La estabilidad cambiaria y la baja del tipo de cambio financiero impulsaron resultados positivos en moneda extranjera para varias estrategias.
La información fue brindada por un relevamiento de la Universidad FASTA, que además aseguró que el 29,6% de los encuestados admitió que no llega a fin de mes y que un 40,5% sí, pero recortando gastos.
A la hora de pensar en comprar un nuevo aire acondicionado, es necesario analizar la eficiencia energética.
Un estudio reveló que de las personas celebra en casa el 37% lo hace por motivos económicos, ante el aumento del costo de las salidas románticas.
Las distintas aplicaciones compiten fuerte para captar los pesos de los clientes, con rendimientos que le ganan a la inflación.
Este mes hay un 40% de descuento todos los días en ferias y mercados, con tope de $6.000 por semana y persona.