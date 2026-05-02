Solo el 30% de los marplatenses ahorró el último año: la mitad no logra guardar nada y un 13% se endeuda

La información fue brindada por un relevamiento de la Universidad FASTA, que además aseguró que el 29,6% de los encuestados admitió que no llega a fin de mes y que un 40,5% sí, pero recortando gastos.