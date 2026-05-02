Durante abril, distintas alternativas de inversión en pesos lograron resultados que, medidos en dólares, superaron al comportamiento del tipo de cambio, en un escenario marcado por cierta calma cambiaria.

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Según un informe del mercado, la baja del dólar financiero, especialmente el contado con liquidación, fue clave para potenciar los rendimientos en moneda local. Esa combinación permitió que estrategias como el carry trade mostraran ganancias significativas en términos de dólares.

En ese contexto, algunos instrumentos en pesos alcanzaron retornos cercanos al 20% en moneda extranjera en lo que va del año, impulsados también por un entorno de tasas que, si bien vienen descendiendo, siguen ofreciendo rendimientos atractivos frente a la evolución del dólar.

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El fenómeno se explica por una dinámica en la que el tipo de cambio se mantiene relativamente estable o incluso retrocede, mientras los instrumentos en pesos continúan generando intereses. De esta forma, quienes apostaron a estas estrategias lograron mejorar su posición en dólares sin necesidad de dolarizarse directamente.

Así, abril dejó un resultado favorable para quienes invirtieron en moneda local, en contraste con otras alternativas más tradicionales vinculadas al dólar, que tuvieron un desempeño más moderado durante el mismo período.

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