La celebración de San Valentín muestra un cambio de hábitos, ya que una creciente cantidad de personas opta por festejar en sus hogares en lugar de salir a cenar, principalmente por razones económicas, según un estudio realizado por la consultora Censuswide.

El informe indica que el 49% de las personas prefiere celebrar el Día de los Enamorados en casa, evitando las salidas tradicionales a restaurantes u otros espacios recreativos.

Entre quienes eligen quedarse en el hogar, el 37% lo hace por motivos financieros, reflejando la preocupación por el costo de las cenas románticas. Este dato evidencia el impacto de la situación económica en las decisiones vinculadas al consumo y al ocio.

Asimismo, el estudio reveló que el 42% prefiere permanecer en casa por conveniencia y el 32% por una mayor sensación de intimidad, lo que muestra una tendencia hacia experiencias más personales y menos costosas.

El relevamiento también mostró que el 58% de quienes comen fuera lo hacen debido a la dificultad de seguir recetas en casa. Sin embargo, el interés por la gastronomía doméstica continúa en aumento: el 29% de las parejas cocina una comida especial y el 20% opta por pedir delivery.

Fuente: con información de Agencia AIM