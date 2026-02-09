El 49% de las personas prefiere pasar San Valentín en su hogar y evitar gastos
Un estudio reveló que de las personas celebra en casa el 37% lo hace por motivos económicos, ante el aumento del costo de las salidas románticas.
La celebración de San Valentín muestra un cambio de hábitos, ya que una creciente cantidad de personas opta por festejar en sus hogares en lugar de salir a cenar, principalmente por razones económicas, según un estudio realizado por la consultora Censuswide.
El informe indica que el 49% de las personas prefiere celebrar el Día de los Enamorados en casa, evitando las salidas tradicionales a restaurantes u otros espacios recreativos.
Entre quienes eligen quedarse en el hogar, el 37% lo hace por motivos financieros, reflejando la preocupación por el costo de las cenas románticas. Este dato evidencia el impacto de la situación económica en las decisiones vinculadas al consumo y al ocio.
Asimismo, el estudio reveló que el 42% prefiere permanecer en casa por conveniencia y el 32% por una mayor sensación de intimidad, lo que muestra una tendencia hacia experiencias más personales y menos costosas.
El relevamiento también mostró que el 58% de quienes comen fuera lo hacen debido a la dificultad de seguir recetas en casa. Sin embargo, el interés por la gastronomía doméstica continúa en aumento: el 29% de las parejas cocina una comida especial y el 20% opta por pedir delivery.
Fuente: con información de Agencia AIM
