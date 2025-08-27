Comenzó hoy y tendrá su segunda jornada mañana, la 10ª edición de la Expo Ufasta, espacio en el que la institución educativa brinda a los asistentes charlas y talleres diseñados para quienes buscan definir su futuro profesional. Hoy la actividad se llevó a cabo en Chauvín mientras que mañana todo se trasladará a la sede San Alberto Magno de Avellaneda 3341.

La licenciada Clara Tessi, directora de Promoción de la Oferta Académica de la Universidad Fasta, destacó las virtudes de un evento que combina orientación vocacional con una feria de empleo. Sobre lo ocurrido durante la primera jornada, comentó que los asistentes -entre otras propuestas- tuvieron la posibilidad de interactuar con empresas nacionales e internacionales que recibirán currículums.

En ese sentido, se contó con la presencia de Daniel Otero, fundador de Lucciano’s, quien brindó una charla sobre liderazgo y empresa, y además se realizó una actividad organizada por la Facultad de Ciencias Económicas, enfocada en la elaboración de un CV inteligente.

Para la segunda jornada de este viernes, en la sede de Avellaneda 3341, Tessi anunció en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, propuestas innovadoras como la experiencia Ser streamer por un día, organizada por la Facultad de Periodismo y Comunicación, “una propuesta muy interesante en la cual los asistentes van a poder conocer más de cerca lo que es el mundo de los medios digitales”.

Por otra parte, la Facultad de Ciencias Jurídicas presentará dos actividades destacadas: una simulación de juicio utilizando lentes de realidad virtual y la recreación de una escena del crimen, a cargo de la carrera de Licenciatura en Criminalística. “Así que los chicos van a poder hacer una introducción a lo que es un juicio, pero todo mediado por la inteligencia artificial”, detalló.

Por otra parte, Tessi subrayó la relevancia de la Expo Ufasta como “un espacio que no solo ayuda a los jóvenes a elegir su carrera, sino que también los conecta con oportunidades laborales y experiencias innovadoras”.