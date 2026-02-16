Un relevamiento del Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA advierte que el turismo joven no solo es un segmento numeroso en Mar del Plata, sino que imprime una dinámica propia a la temporada estival.

El informe, elaborado sobre más de 3.000 encuestas realizadas entre 2021 y 2026, analiza el comportamiento de visitantes de entre 18 y 30 años en comparación con los mayores de 30 y concluye que, aunque comparten los mismos espacios, la diferencia radica en la forma de vivir el destino.

Según el estudio, siete de cada diez jóvenes organizan su viaje a través de internet y lo hacen con poca anticipación. Predomina una lógica flexible y espontánea, donde la planificación digital es central para elegir alojamiento, transporte y actividades.

En cuanto a la estadía, el promedio alcanza las 6,6 noches, apenas por debajo del grupo de mayor edad, lo que desmiente la idea de escapadas breves. Las casas y departamentos alquilados son las opciones más elegidas, principalmente por precio y ubicación.

La experiencia juvenil se estructura en torno a la sociabilidad y el uso intensivo del espacio urbano. Bares, cervecerías, salidas nocturnas y espectáculos musicales ocupan un lugar destacado en su agenda, aunque la playa y el mar siguen siendo el eje transversal compartido por todos los visitantes.

El trabajo también señala que no existen “dos Mar del Plata”. Jóvenes y no jóvenes recorren las mismas playas, centros comerciales y circuitos gastronómicos, pero con ritmos, horarios y expectativas distintas. Mientras los primeros asocian la ciudad con el mar y la experiencia compartida, los mayores de 30 valoran más el descanso y los circuitos urbanos tradicionales.

En términos de satisfacción, el 98% de los encuestados afirmó que volvería y recomendaría la ciudad, sin diferencias significativas entre grupos etarios.

Entre las demandas de mejora aparecen puntos en común: seguridad, precios e higiene urbana son los principales aspectos señalados. Las diferencias surgen en la intensidad de los reclamos. Los jóvenes enfatizan la oferta nocturna y el transporte público, mientras que los mayores mencionan con mayor frecuencia el tránsito y el estacionamiento.

El informe concluye que comprender el turismo joven resulta clave para el diseño de políticas turísticas y de planificación urbana, ya que en un mismo territorio conviven experiencias distintas que requieren miradas complementarias.