Josefina Ballarre, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), fue reconocida con el Premio Estímulo “Ing. Antonio Marín” – Edición 2025, una de las distinciones más importantes que otorga la Academia Nacional de Ingeniería a jóvenes profesionales del país.

Ads

La investigadora desarrolla su actividad en el Área de Electroquímica Aplicada del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), organismo de doble dependencia entre el CONICET y la UNMDP. Además, ocupa roles clave en la vida académica: es vicedirectora del Departamento de Ingeniería en Materiales y subsecretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería.

El galardón reconoce a ingenieros menores de 45 años que se destacan por su excelencia profesional, compromiso ético y contribución al desarrollo científico y tecnológico de la Argentina. En el caso de Ballarre, el jurado valoró especialmente su capacidad para articular investigación, innovación y formación académica.

Puede interesarte

Entre los aspectos destacados se encuentran su trabajo en investigación de frontera en ciencia de materiales, la transferencia de conocimientos hacia aplicaciones concretas en la industria y la salud, y su rol como formadora de nuevas generaciones de profesionales en el ámbito universitario.

Desde la Facultad de Ingeniería de la UNMDP celebraron el reconocimiento y subrayaron que este tipo de distinciones posiciona a la universidad como un referente en el sistema científico nacional. Asimismo, destacaron el papel del INTEMA como un polo de desarrollo tecnológico estratégico en la provincia de Buenos Aires.

Ads

El premio no sólo distingue la trayectoria individual de Ballarre, sino que también refuerza el valor de la educación pública y el rol de las universidades nacionales en la producción de conocimiento y el desarrollo del país.

Ads