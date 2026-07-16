El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, se refirió hoy a los incidentes ocurridos durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial, en el sector del Monumento a San Martín (Luro y Mitre), donde hubo destrozos, heridos y operativos de limpieza y reparación por parte de áreas municipales.

Ads

A través de sus redes sociales, el jefe comunal cuestionó con dureza a quienes protagonizaron los hechos de vandalismo y los calificó como “cabeza de termo”. “Mientras miles de vecinos festejaban como corresponde, los cabezas de termo de siempre hicieron lo único que saben hacer: dañar, vandalizar y dejar mugre”, expresó.

En ese sentido, detalló que durante los disturbios “tiraron un semáforo y dejaron el Monumento a San Martín lleno de basura”, lo que obligó a la intervención de los equipos municipales. “Después, como siempre, los equipos del EMSUR y del EMVIAL limpiaron el lugar y repararon los destrozos que dejaron los incivilizados”, agregó.

Puede interesarte

Asimismo, Neme remarcó que “nos encanta ver a Mar del Plata celebrar”, aunque advirtió que “lo que no tiene lugar es romper y ensuciar lo que es de todos”, reforzando su postura frente a los episodios de violencia y daños al espacio público.

En paralelo a los destrozos, los festejos dejaron un saldo de varios heridos que debieron ser atendidos en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), con ingresos registrados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Entre los casos más graves se encuentra el de un joven de 24 años que ingresó con heridas de arma blanca en el tórax y el brazo izquierdo tras un hecho ocurrido en Lamadrid al 3300, mientras que otro hombre de 29 años fue trasladado desde Puan al 5100 con puñaladas en el tórax y la nuca luego de participar en una pelea.

Ads

También se registraron episodios violentos en el centro: un joven de 24 años fue derivado desde Luro y La Rioja con heridas cortantes en la sien, muñeca y glúteo; un hombre de 39 años sufrió traumatismos en el rostro y el cráneo tras una golpiza en Luro y Mitre; y otro de 36 años fue asistido por lesiones en una agresión en la misma zona. Además, un joven de 23 años resultó herido por la caída de un semáforo en Luro y Mitre, con traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo.

Puede interesarte

Durante la madrugada también hubo otros hechos en distintos puntos de la ciudad: un joven de 18 años fue atendido en Batán por una herida de arma blanca en el labio tras una tentativa de robo; un hombre de 48 años ingresó desde el CAPS de esa localidad con una puñalada en el tórax y lesiones en la cabeza; y otro de 29 años fue asistido por heridas cortantes en un brazo y una pierna en la zona de Azopardo. En total, el HIGA recibió al menos seis pacientes directamente vinculados al operativo por los festejos por caídas, agresiones e intoxicaciones, mientras que otros casos continúan bajo investigación para determinar su relación con los disturbios.

Ads