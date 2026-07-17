El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de corto plazo por condiciones meteorológicas adversas previstas para este viernes al mediodía. El fenómeno podría incluir precipitaciones abundantes en períodos breves, fuertes ráfagas y ocasional caída de granizo.

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Ante este escenario, recomendaron evitar la circulación por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario, y asegurar macetas u otros objetos sueltos ubicados en balcones y terrazas.

También solicitaron no sacar los residuos fuera del horario permitido, ya que podrían obstruir desagües y dificultar el escurrimiento del agua.

En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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