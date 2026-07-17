Alerta amarilla por tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante el mediodía.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de corto plazo por condiciones meteorológicas adversas previstas para este viernes al mediodía. El fenómeno podría incluir precipitaciones abundantes en períodos breves, fuertes ráfagas y ocasional caída de granizo.
Ante este escenario, recomendaron evitar la circulación por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario, y asegurar macetas u otros objetos sueltos ubicados en balcones y terrazas.
También solicitaron no sacar los residuos fuera del horario permitido, ya que podrían obstruir desagües y dificultar el escurrimiento del agua.
En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.