El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó la creación de “Camino del Mar”, una iniciativa destinada a poner en valor el trayecto de la Ruta Interbalnearia 11 que conecta Mar del Plata con Miramar.

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El proyecto apunta a convertir ese sector costero en un atractivo por sí mismo, aprovechando la combinación entre el mar, los acantilados, la forestación y la arquitectura. Para lograrlo, contempla la instalación de miradores, espacios de descanso, iluminación, señalización y cartelería informativa, además de la creación y mejora de los accesos a las playas públicas.

También se prevé elaborar un plan estratégico junto con los municipios y el sector privado, con medidas de promoción, conservación y desarrollo sustentable. La norma habilita, además, incentivos económicos, fiscales y financieros para emprendimientos y empresas que inviertan en servicios vinculados con la actividad.

La propuesta proyecta cinco áreas de desarrollo: un polo gastronómico y cervecero, otro enfocado en el bienestar y la salud, un espacio para turismo activo con actividades como surf, parapente, trekking, mountain bike y running, un circuito histórico, cultural y religioso, y un sector destinado a eventos deportivos.

Durante la misma sesión, la Cámara alta también avanzó con la creación de la denominada “Ruta de las Haras”. El circuito abarcará el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 193, desde la localidad de Solís hasta el límite entre los partidos de Capitán Sarmiento y Arrecifes.

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Esta segunda iniciativa busca fortalecer el potencial productivo y turístico relacionado con la actividad hípica de esa región. Con la aprobación de ambos proyectos, la Legislatura apuesta a diversificar la oferta bonaerense y generar nuevos circuitos capaces de impulsar inversiones, empleo y movimiento económico en diferentes puntos de la provincia.

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