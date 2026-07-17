El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata mantuvo una reunión estratégica con representantes de la multinacional Maersk y directivos de TC2 para fortalecer la conectividad marítima y ampliar los canales de exportación desde la terminal local, en el marco de un plan integral de desarrollo logístico en la ciudad.

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El encuentro tuvo como eje avanzar hacia un modelo de puerto multimodal que responda a la creciente demanda de los sectores productivos, los cuales buscan incrementar la frecuencia de recaladas de buques portacontenedores. En ese sentido, uno de los puntos centrales fue la necesidad de acortar los plazos de las frecuencias actuales para mejorar la competitividad de los despachos al exterior.

Ante este planteo, los ejecutivos de Maersk manifestaron su predisposición a evaluar la viabilidad de recuperar una frecuencia fija cada diez días en el puerto marplatense. Además, se analizaron alternativas para optimizar los tiempos de tránsito, incluyendo la posibilidad de establecer una conexión logística directa con el puerto de Montevideo (Uruguay), considerada clave para agilizar los transbordos del sector pesquero.

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Durante la reunión también se abordó el impacto del nuevo régimen promocional para las exportaciones pesqueras, al que las autoridades identifican como un incentivo determinante para aumentar los volúmenes de carga consolidada operados desde los muelles locales.

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