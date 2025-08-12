El hecho ocurrió en la tarde del 24 de julio, la víctima paseaba a su perro por la plaza Peralta Ramos. Allí fue abordada por un hombre que le tocó bocina y dijo conocerlo. Tras un breve diálogo, el jubilado creyó que se trataba del abogado de su hija. El sospechoso le comentó que había vendido un departamento y le pidió guardar el dinero en su casa.

La víctima aceptó y lo trasladó en un vehículo hasta su vivienda. Una vez allí, le mostró el lugar donde guardaba sus ahorros. Horas después, constató que el dinero había desaparecido. La investigación derivó en allanamientos y la detención de tres personas, además del secuestro de armas de fuego.

La fiscal Constanza Mandagarán, a cargo del caso, explicó en diálogo con El Marplatense: “ ingresó a la propiedad con el consentimiento de este señor, convenciéndolo de que era un conocido, y ahí le sustrajo, sin que se diera cuenta, una suma de dinero”.

Mandagarán detalló que el vehículo utilizado por el sospechoso fue clave para dar con él. “Se rastreó el auto, se allanó la vivienda donde estaba y se encontró a un hombre con características similares a las registradas en cámaras, además de prendas coincidentes. El dinero no estaba, pero quedó aprehendido”, señaló.

Durante el procedimiento se secuestraron armas de fuego, lo que derivó en nuevas imputaciones. “El hombre no tiene antecedentes, pero deberá responder por hurto y por la tenencia de armas. Ahora habrá que esperar lo que resuelva la Justicia de Garantías”, concluyó la fiscal.

