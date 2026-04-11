El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que las operaciones de personas políticamente expuestas se informan siempre a la Unidad de Información Financiera, en el marco de la polémica por una operación inmobiliaria vinculada al jefe de Gabinete Manuel Adorni, según explicó su presidente Magdalena Tato.

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En declaraciones radiales, Tato remarcó que el reporte de este tipo de transacciones es obligatorio y automático. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, sostuvo, y precisó que se trata de informes sistemáticos mensuales: “Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”.

La titular del Colegio diferenció este mecanismo del reporte de operación sospechosa (ROS), que se activa cuando existen dudas sobre el origen de los fondos. “Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, explicó. No obstante, aclaró: “Cuando a mí me genera duda… tengo obligación de hacer un ROS”.

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En relación con el caso puntual, evitó pronunciarse sobre responsabilidades, aunque confirmó que la institución realiza un seguimiento. “Nosotros lo estamos siguiendo, obviamente… trabajamos para par con la justicia”, indicó, y recordó que el Colegio actúa como auxiliar judicial y remite documentación cuando es requerida.

Tato también subrayó que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes. “Todos tienen que justificar sus ingresos. La declaración jurada de dónde sacaste la plata es para todos”, afirmó, y señaló que los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos.

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En ese marco, defendió los mecanismos de control interno del notariado. “Ese ejercicio de poder conlleva una gran responsabilidad y como colegio sí resguardamos que eso se ejerza en forma correcta”, expresó. Además, destacó que la entidad puede iniciar expedientes disciplinarios e incluso promover sanciones severas: “Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia”.

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Por otra parte, explicó la importancia de la protección de la vivienda, anteriormente conocida como “bien de familia”. Porque “te protege de cualquier acción… un accidente de tránsito lo podemos tener todos”, señaló, y recordó que desde el Código Civil y Comercial de 2015 el beneficio alcanza también a personas solas: “Si sos solo o sola, lo podés hacer igual… es un derecho humano fundamental”.

Finalmente, rechazó que la actividad notarial sea hereditaria y remarcó el sistema de acceso a la profesión. “No, nunca lo fue. Es un examen absolutamente anónimo, basado en la meritocracia”, sostuvo. “Llegar a ejercer es muy difícil… cuando un escribano pone la firma se está obligando con todo su patrimonio”, concluyó.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas