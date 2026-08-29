Un adolescente de 16 años fue aprehendido, luego de intentar evadir un control policial mientras circulaba en motocicleta sin casco ni dominio, en un operativo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) en jurisdicción de la Comisaría Sexta.

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El procedimiento se inició en la intersección de Santa Cruz y Pasaje Venezuela, donde los efectivos observaron al joven a bordo de una motocicleta tipo cross sin casco colocado y sin chapa patente. Al recibir la orden de detención, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga por distintos caminos de tierra.

La persecución continuó hasta el playón de Plaza Libertad, ubicado en Portugal entre Berutti y French, donde el adolescente perdió el control del rodado debido a la velocidad y las condiciones del terreno, cayendo al suelo. Los efectivos lograron reducirlo y colocarle las esposas de seguridad, sin que presentara lesiones visibles.

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Durante la identificación, se constató que el joven no poseía documentación del vehículo. La motocicleta, una Honda XR 125 de color negro con cacha frontal blanca, se encontraba en regular estado de conservación, sin espejos retrovisores y con faltantes en sus cachas laterales, sin registrar impedimentos legales.

Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata, que dispuso iniciar actuaciones por “resistencia a la autoridad”, notificar al menor en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y posteriormente entregarlo a sus progenitores. El motovehículo fue secuestrado en el marco de la Ley de Tránsito.

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