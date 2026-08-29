Dos siniestros viales registrados este sábado en distintos sectores de la ciudad dejaron como saldo tres personas heridas, que debieron ser trasladadas para recibir atención médica.

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El primero ocurrió en inmediaciones de avenida Luro y Czetz, donde chocaron una motocicleta Yamaha MT-03 azul y un Volkswagen Gol rojo conducido por un hombre de 33 años.

Tras el impacto, el motociclista quedó inconsciente y sufrió golpes en el rostro y la cabeza. Su identidad no pudo ser establecida inicialmente.

Personal del SAME lo asistió en el lugar y posteriormente lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). También trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó en manos de la UFIJE N.º 11, a cargo de Vera Tapia, bajo la carátula de “lesiones culposas”.

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Horas después, personal policial intervino en otro hecho ocurrido en avenida Patricio Peralta Ramos y Valencia.

Por motivos que todavía son materia de investigación, un Chevrolet Prisma conducido por un hombre de 83 años embistió a dos peatones, un hombre de 60 y una mujer de 61.

Ambos fueron atendidos por personal del SAME y trasladados al HIGA. Se encontraban lúcidos y conscientes, aunque presentaban politraumatismos.

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La investigación de este segundo episodio también quedó a cargo de la UFI N.º 11, que inició actuaciones por “lesiones culposas” y ordenó las diligencias correspondientes.

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