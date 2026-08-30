Un violento hecho delictivo tuvo como víctima a Walter Hernández, reconocido productor papero y ex campeón de Turismo Carretera, quien fue asaltado mientras se encontraba junto a integrantes de su familia en un establecimiento rural de la zona de La Polola.

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El episodio ocurrió en una finca situada a unos 12 kilómetros de la Ruta 88, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 8ª. Al menos seis hombres armados y con los rostros cubiertos ingresaron al lugar y redujeron a las personas que se encontraban en la propiedad.

Los delincuentes exigieron la entrega de dinero y, durante el ataque, hicieron referencia a la actividad de Hernández como productor de papa. El hombre fue golpeado en la cabeza y el abdomen, aunque las lesiones no requirieron su traslado a un centro de salud.

Los asaltantes lograron apoderarse de alrededor de un millón de pesos, un teléfono celular, anillos y una billetera que contenía documentación personal.

Antes de abandonar el establecimiento, obligaron a Hernández a subir a su Toyota SW4 y escaparon con él a bordo por caminos rurales. Tras recorrer varios kilómetros, hicieron descender a la víctima y continuaron la fuga con la camioneta.

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El vehículo fue localizado posteriormente en el barrio Las Heras, donde apareció incendiado. A partir del hallazgo se realizaron las primeras actuaciones destinadas a obtener elementos que permitan identificar a los responsables.

En la investigación intervienen efectivos policiales, personal del Comando de Patrullas Rural y agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones. Hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas con el caso.

Una de las cuestiones que busca determinar la investigación es si el grupo eligió el establecimiento al azar o si disponía de información previa sobre la actividad del productor, su familia y sus movimientos.

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Hernández desarrolló una reconocida trayectoria en el automovilismo argentino y se consagró campeón de Turismo Carretera en 1993. Tras su paso por las pistas continuó vinculado a la actividad agropecuaria y actualmente se dedica a la producción de papa.

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