Un hombre y una mujer, ambos de 27 años, fueron aprehendidos durante la noche del domingo tras un robo a un comercio de Mar del Plata que derivó en una persecución vehicular y un amplio operativo policial. El procedimiento permitió secuestrar un arma de fuego, dinero en efectivo, cigarrillos y otros elementos.

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El hecho comenzó en el Drugstore Argentino, ubicado en avenida Luro al 7600. Según denunciaron los empleados, un hombre ingresó simulando ser cliente y, tras exhibir un arma de fuego, amenazó a los trabajadores y se llevó la recaudación y unos diez atados de cigarrillos marca Lucky.

Mientras se realizaban las primeras diligencias, efectivos del Comando de Patrullas Norte intentaron identificar un Renault Kwid gris que circulaba sin patente. Sus ocupantes escaparon y se inició una persecución por distintas calles de la ciudad.

En avenida Colón e Italia, el conductor realizó una maniobra para evitar a uno de los móviles, subió parcialmente a la vereda y terminó chocando contra el patrullero. Tras el impacto, uno de los ocupantes exhibió un arma de fuego desde el interior del vehículo. Finalmente, abandonaron el automóvil en La Pampa, entre Colón y Brown, y huyeron a pie.

Minutos después, los efectivos localizaron en la zona a un hombre y una mujer que coincidían con las características aportadas durante la persecución. Ambos fueron aprehendidos. En su poder se secuestraron una pistola Bersa calibre .22 con seis municiones, nueve atados de cigarrillos Lucky, $29.290, dos teléfonos celulares y un par de guantes.

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Además, durante un rastrillaje realizado en inmediaciones de Brown, entre Chaco y Misiones, los policías encontraron otra arma de fuego que habría sido descartada durante la fuga. En tanto, las pericias sobre el Renault Kwid permitieron establecer que tenía un pedido de secuestro activo desde el 18 de junio, solicitado por la Comisaría Quinta en una causa por robo automotor.

La investigación también busca determinar si el hombre detenido está relacionado con una tentativa de robo ocurrida previamente en una heladería Grido de avenida Fermín Errea y Luro, ya que las imágenes difundidas del hecho mostrarían características físicas y de vestimenta similares. La UFI N.º 14 de Mar del Plata dispuso que el hombre quede imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego y la mujer por encubrimiento.

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