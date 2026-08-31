Robó un auto, atropelló a una mujer durante la fuga y terminó detenido
Un hombre de 27 años fue aprehendido luego de sustraer el vehículo de un chofer de una aplicación de transporte. Al intentar escapar de la Policía, chocó a una peatona de 36 años y luego continuó la fuga a pie.
Un hombre de 27 años fue detenido acusado de robar un automóvil y atropellar a una mujer mientras intentaba escapar de la Policía.
El hecho comenzó cuando efectivos recibieron un aviso al 911 por el robo de un Fiat Cronos gris perteneciente a un hombre que trabaja como chofer de una aplicación de transporte.
Poco después, personal policial localizó el vehículo en la zona de Yapeyú y Bouchard. Al advertir la presencia de los efectivos, el conductor intentó escapar y durante la maniobra chocó a una mujer de 36 años que se encontraba en la vía pública.
Tras el impacto, el sospechoso abandonó el auto y continuó la fuga a pie. Los policías iniciaron una persecución y, con la colaboración del Comando de Patrullas Sur, lograron interceptarlo a pocos metros.
La mujer fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención por escoriaciones y politraumatismos.
En tanto, el Fiat Cronos fue recuperado y quedó a disposición de la investigación.
El detenido quedó a disposición de la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata por los delitos de robo agravado de automotor, lesiones culposas y atentado y resistencia a la autoridad.
Según la información policial, el hombre registra antecedentes y actuaciones previas por distintos delitos, entre ellos daño, lesiones, tentativa de robo calificado, portación de arma de guerra, desobediencia y hechos de violencia intrafamiliar.