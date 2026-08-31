Un hombre de 27 años fue detenido acusado de robar un automóvil y atropellar a una mujer mientras intentaba escapar de la Policía.

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El hecho comenzó cuando efectivos recibieron un aviso al 911 por el robo de un Fiat Cronos gris perteneciente a un hombre que trabaja como chofer de una aplicación de transporte.

Poco después, personal policial localizó el vehículo en la zona de Yapeyú y Bouchard. Al advertir la presencia de los efectivos, el conductor intentó escapar y durante la maniobra chocó a una mujer de 36 años que se encontraba en la vía pública.

Tras el impacto, el sospechoso abandonó el auto y continuó la fuga a pie. Los policías iniciaron una persecución y, con la colaboración del Comando de Patrullas Sur, lograron interceptarlo a pocos metros.

La mujer fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención por escoriaciones y politraumatismos.

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En tanto, el Fiat Cronos fue recuperado y quedó a disposición de la investigación.

El detenido quedó a disposición de la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial Mar del Plata por los delitos de robo agravado de automotor, lesiones culposas y atentado y resistencia a la autoridad.

Según la información policial, el hombre registra antecedentes y actuaciones previas por distintos delitos, entre ellos daño, lesiones, tentativa de robo calificado, portación de arma de guerra, desobediencia y hechos de violencia intrafamiliar.

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