Un hombre de entre 45 y 50 años fue hallado sin vida durante la noche del domingo en inmediaciones del Parque Primavesi, en la zona de avenida Juan José Paso y Urquiza, en la ciudad de Mar del Plata.

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El hecho fue advertido alrededor , cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona que, según la información inicial recibida, habría caído desde una antena ubicada en el sector.

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Personal del Comando de Patrullas Norte arribó al lugar y constató la presencia del hombre, quien se encontraba sin signos vitales.

Minutos más tarde se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el fallecimiento y determinó que se trataba de una muerte traumática producto de una caída desde altura.

Ante esta situación, se dio intervención a la UFIJE N.º 6 , desde donde se dispuso la instrucción de actuaciones bajo la carátula “Averiguación causal de muerte”, además de la intervención de Policía Científica, personal de Morgue Judicial y demás diligencias de rigor.

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En el lugar trabajaron efectivos especializados de Policía Científica, quienes realizaron las tareas periciales correspondientes y el relevamiento de la escena. El procedimiento fue registrado bajo el caso N.º 2817.

Asimismo, se efectuó un relevamiento de testigos con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho. Entre ellos, se entrevistó a personas que desarrollan actividades comerciales en las inmediaciones, quienes manifestaron no conocer personalmente al fallecido. Sin embargo, uno de los comerciantes señaló haberlo visto anteriormente deambulando por la zona.

Durante las diligencias se procedió al secuestro de efectos personales que se encontraban en poder del hombre: un teléfono celular TCL de color negro, con funda transparente y pantalla dañada; un encendedor de color naranja y dinero en efectivo.

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Finalmente, personal de Morgue Judicial realizó el traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia médico-legal, prevista para el 1 de septiembre a las 16, en la sede de la Morgue Judicial de Mar del Plata.

La investigación continúa con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias y la mecánica en las que se produjo el hecho.