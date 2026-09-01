En el marco del violento asaltado sufrido por el ex campeón de Turismo Carretera y empresario agropecuario Walter Hernández, la Policía logró detener a una persona y secuestrar un vehículo considerado clave para la investigación. Todo en el marco de un un allanamiento en la zona de El Boquerón dentro de una investigación por un “robo agravado en despoblado y en banda” ocurrido en el establecimiento rural Silecia.

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De acuerdo a la investigación, un grupo de entre seis y ocho personas armadas habría ingresado al campo y reducido a las víctimas. Según consta en la causa, los delincuentes “maniataban a los moradores mientras exigían dinero, armas de fuego y documentación”.

Los asaltantes lograron apoderarse de alrededor de un millón de pesos, un teléfono celular, anillos y una billetera que contenía documentación personal. Antes de abandonar el establecimiento, obligaron a Hernández a subir a su Toyota SW4 y escaparon con él a bordo por caminos rurales. Tras recorrer varios kilómetros, hicieron descender a la víctima y continuaron la fuga con la camioneta.

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En el procedimiento realizado en las últimas horas, los efectivos lograron la detención de un hombre de 33 años, sindicado como uno de los presuntos participantes del hecho. Además, se secuestró una camioneta Kia K2700 que presentaba “impactos de perdigones en la carrocería”, elemento considerado clave para la causa.

Desde la investigación se indicó que el operativo se enmarca en tareas de seguimiento e identificación de los presuntos autores, y que “no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas”.

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La causa es instruida por la Fiscalía Nº13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, con intervención del Juzgado de Garantías Nº5 del Departamento Judicial Mar del Plata.

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