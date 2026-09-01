Luego de la muerte de Iván Lentino, ocurrida el domingo 23 de agosto en el barrio El Progreso en medio de un episodio de crisis, la Asociación de Familiares de Personas con Psicosis y Esquizofrenia de Mar del Plata (AFPPEM) solicitó una audiencia urgente con el jefe de la Departamental de Policía.

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Desde la entidad manifestaron su preocupación por la manera en que se abordan las intervenciones vinculadas con personas que atraviesan crisis de salud mental y consideraron necesario que los efectivos cuenten con formación y recursos específicos para actuar ante este tipo de situaciones.

“De acuerdo con nuestra experiencia como familiares, existen perjuicios cuando el personal no está capacitado para intervenir con las herramientas que requiere una persona que atraviesa un brote psicótico u otros problemas relacionados con la salud mental”, expresaron desde la asociación.

El planteo se produjo a pocos días de la muerte de Lentino, de 39 años, quien falleció en la vía pública luego de la intervención de personal policial en el barrio El Progreso. El hecho es investigado por la Justicia y la causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte.

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Para AFPPEM, este episodio vuelve a poner en discusión la necesidad de contar con agentes preparados para afrontar escenarios de crisis y evitar desenlaces fatales.

“Una nueva muerte en una situación de brote, como la ocurrida el domingo 23, da cuenta de esta falencia. Queremos impedir nuevos y trágicos desenlaces”, señalaron.

El pedido para preservar el GASI

Otro de los puntos planteados por la asociación es la continuidad del Grupo de Apoyo a Salud en Internaciones (GASI), un programa especializado en intervenciones relacionadas con internaciones involuntarias.

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Desde AFPPEM solicitaron que el grupo no sea desmantelado y destacaron la preparación de sus integrantes y los resultados obtenidos en este tipo de procedimientos.

Según manifestaron, la experiencia y especialización del GASI lo convirtieron en un modelo de referencia dentro de la Provincia, especialmente por la formación de su personal para intervenir en situaciones complejas vinculadas con padecimientos de salud mental.

La asociación sostuvo además que la permanencia de este dispositivo resulta fundamental para resguardar los derechos de las personas que atraviesan este tipo de problemáticas y también de sus familias.

Mientras continúa la investigación judicial para determinar las circunstancias en las que murió Iván Lentino, el reclamo de los familiares busca abrir un debate sobre la preparación de las fuerzas de seguridad y los protocolos de actuación frente a personas que atraviesan una crisis de salud mental.