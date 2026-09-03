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El principal sospechoso por el asesinato de Alberto Rodríguez, el chofer de aplicación de 67 años, quedó detenido luego de presentarse voluntariamente ante la Justicia. Se trata de Rodrigo Sebastián Pacheco Páez, de 18 años, quien llegó este jueves a la sede de la DDI de Mar del Plata junto a su abogado, Matías Quiñones.

El joven tenía una orden de detención y permanecía prófugo desde que fue vinculado con la investigación. Según trascendió, los últimos operativos realizados en el asentamiento del barrio La Palangana habían reducido su margen de movimiento y finalmente decidió entregarse.

Luego de quedar a disposición de la Justicia, Pacheco Páez fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. La causa lo tiene imputado por el delito de homicidio agravado.

Rodríguez fue asesinado durante la madrugada del 1 de agosto en la zona de Remedios de Escalada y Quintana. El hombre se encontraba trabajando cuando fue abordado por delincuentes que le dispararon en tres oportunidades.

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Herido, el chofer consiguió avanzar unos metros con el vehículo, pero terminó desvanecido en la vía pública. Los atacantes escaparon posteriormente con el Chevrolet Corsa y el teléfono celular de la víctima.

La investigación encabezada por el fiscal Carlos Russo ya había derivado en una serie de allanamientos. En diez procedimientos se encontraron motocicletas con pedido de captura, prendas que serían compatibles con las utilizadas durante el ataque y ocho teléfonos celulares.

Por esos procedimientos también fueron detenidas tres personas, acusadas de encubrimiento. Con la entrega del principal sospechoso, la investigación avanza ahora sobre su presunta participación directa en el homicidio.

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