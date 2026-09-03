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Personal de Caballería aprehendió a una mujer de 57 años y secuestró un Peugeot Partner que registraba un pedido de secuestro activo durante un procedimiento realizado este miércoles en jurisdicción de la Comisaría Decimosegunda.

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El operativo se inició cuando los efectivos, que realizaban tareas preventivas, detectaron la circulación del vehículo cuyo dominio había sido informado como activo mediante el sistema de lectura de patentes.

Tras interceptar el rodado e identificar a la conductora, los agentes realizaron las consultas correspondientes en los sistemas informáticos policiales. Allí constataron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro solicitado por la UFI N° 1 del Departamento Judicial Dolores.

La medida estaba vinculada con una causa caratulada “Estafa – Libramiento de cheque con imposibilidad de pago”, iniciada el 11 de agosto de este año.

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Durante el procedimiento se concentraron vecinos en las inmediaciones del asentamiento conocido como “Villa Gascón”, quienes se mostraron ofuscados por la presencia policial. Ante esta situación, los efectivos adoptaron medidas preventivas para evitar posibles enfrentamientos y trasladaron a la mujer junto con el vehículo a la dependencia correspondiente.

La situación fue comunicada a la fiscal Mariana Baqueiro, a cargo de la UFIJE de Flagrancia, quien dispuso la aprehensión de la conductora por el delito de “Encubrimiento”, además del secuestro del vehículo y la realización de las actuaciones de rigor.

El Peugeot Partner quedó a disposición de la Delegación Dolores. Posteriormente, la mujer recuperó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.

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