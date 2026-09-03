Hugo

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Alberto “Coco” Esteban continuará internado en el Hospital Eurnekian de Ezeiza, donde se recupera de un ACV y una neumonía. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata rechazó el pedido de su defensa para trasladarlo a un centro privado de la ciudad.

Los jueces consideraron que no se acreditó que la derivación implicara una mejora en su atención. Actualmente recibe tratamiento neurológico, rehabilitación, asistencia nutricional y controles médicos.

La defensa también había solicitado prisión domiciliaria debido a sus 70 años, su estado de salud y la posibilidad de contar con el acompañamiento de familiares residentes en Mar del Plata.

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Sin embargo, el tribunal decidió postergar el análisis de ese pedido hasta que Esteban reciba el alta médica y el Servicio Penitenciario Federal informe sobre su evolución y las condiciones para una eventual modalidad de detención diferente.

Por el momento, el condenado por el traslado de casi tres toneladas de marihuana permanecerá internado en Ezeiza. Su posible regreso a Mar del Plata será evaluado más adelante.

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