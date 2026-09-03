La Policía realizó dos allanamientos en viviendas de Diagonal Discépolo al 1900, en el marco de una investigación por un robo cometido el 17 de agosto en un comercio de la zona.

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Del operativo participaron efectivos de la Subcomisaría Camet, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y Caballería.

En uno de los domicilios fue identificado un joven de 21 años. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un camperón Adidas, un casco de moto, un par de zapatillas y un iPhone 13 Pro, todos considerados elementos de interés para la causa.

Además, encontraron aproximadamente 50 gramos de una sustancia compatible con marihuana.

La UFI N°4, a cargo de la fiscal Mandagaran, dispuso que el joven fuera notificado por el delito de robo. Por la droga secuestrada también intervino la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Ledesma, que ordenó notificarlo por tenencia simple.

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