Una investigación por robos y hurtos de vehículos terminó con tres allanamientos en Mar del Plata y la detención de dos hombres de 35 y 34 años, señalados como integrantes de la denominada “Banda del Gordo Leo”.

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La causa incluye nueve hechos: cinco robos de automotores y cuatro hurtos. Ocho ocurrieron en Mar del Plata y uno en Balcarce. La investigación está a cargo de la UFI Descentralizada de Balcarce, encabezada por el fiscal Rodolfo Moure.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en Pasaje 22 de Abril, entre Leguizamón y Bayley; Victoriano Montes al 400; y en calle 777 entre 8 y 10, en el barrio Santa Isabel.

Durante los allanamientos, la Policía encontró gran cantidad de autopartes, herramientas de corte y otros elementos que serían utilizados para desarmar los vehículos. También secuestraron una campera que habría sido usada durante uno de los hechos investigados.

Además, fueron recuperados seis vehículos que tenían pedidos de secuestro activos por distintas causas en Mar del Plata: una Ford Ranger, un Volkswagen Gol, una Volkswagen Suran, un Renault Kwid, un Fiat Cronos y una Volkswagen Amarok.

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También fue secuestrada una Toyota Hilux blanca que, según la investigación, habría sido utilizada como vehículo de apoyo durante uno de los robos. En otro de los domicilios se encontró además un matafuego que tenía pedido de secuestro por una causa de hurto.

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En el barrio Santa Isabel, los efectivos recuperaron una Toyota Hilux gris con cúpula que había sido robada a una empresa en Balcarce. El vehículo había sido registrado por cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo cuando se dirigía hacia Mar del Plata, dato que permitió orientar la investigación.

Para identificar a los sospechosos, la Policía analizó cámaras públicas y privadas, realizó tareas de campo y utilizó cyberpatrullaje. De acuerdo con la pesquisa, la banda presuntamente robaba los vehículos, los ocultaba y luego los desarmaba para vender sus partes.

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Los dos detenidos fueron notificados por robo automotor, hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública y encubrimiento. La investigación continúa con el análisis de celulares y otros elementos secuestrados para determinar si hubo más involucrados y esclarecer otros hechos.