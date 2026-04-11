Con exigencias cruzadas, comenzaron las conversaciones entre Estados Unidos e Irán
Las conversaciones se desarrollan con mediación de Pakistán, mientras persisten desacuerdos sobre Líbano, el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.
Las conversaciones se desarrollan con mediación de Pakistán, mientras persisten desacuerdos sobre Líbano, el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.
“Las negociaciones no han satisfecho nuestras expectativas y finalmente fracasaron (...). El fracaso de estas negociaciones, que no desembocaron en progreso alguno, se debe únicamente a Estados Unidos que no ha renunciado a su acostumbrada actitud”, declaró Kim Myong Gil delante de la embajada norco