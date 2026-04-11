Corea del Norte anunció que fracasó el diálogo con EEUU y culpó al gobierno de Trump

“Las negociaciones no han satisfecho nuestras expectativas y finalmente fracasaron (...). El fracaso de estas negociaciones, que no desembocaron en progreso alguno, se debe únicamente a Estados Unidos que no ha renunciado a su acostumbrada actitud”, declaró Kim Myong Gil delante de la embajada norco