Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones en Islamabad, Pakistán, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz en Medio Oriente, en un contexto de fuertes tensiones, exigencias cruzadas y sin diálogo directo entre las delegaciones.

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, se reúne con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en la capital paquistaní, donde ambas delegaciones mantuvieron previamente encuentros con el primer ministro Shehbaz Sharif en el marco de la mediación.

Sin embargo, el inicio de las conversaciones directas se encuentra estancado debido a las condiciones impuestas por Teherán. Según fuentes diplomáticas, las partes mantienen reuniones por separado con mediadores, sin avanzar aún hacia un cara a cara.

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Entre los principales puntos de conflicto, Irán insiste en que cualquier negociación debe estar precedida por un alto el fuego “real” que incluya a Líbano. Así lo expresó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, quien detalló que la delegación encabezada por Ghalibaf y el canciller Abbas Araqchi mantuvo reuniones de más de dos horas con representantes paquistaníes.

En paralelo, el Gobierno de Emiratos Arabes Unidos advirtió que desbloquear el estrecho de Ormuz -clave para el tránsito de una quinta parte del petróleo mundial- es una “necesidad colectiva”, en medio de la interrupción del tráfico marítimo atribuida a Irán.

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Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Teherán de incumplir acuerdos vinculados al paso de petróleo en esa vía estratégica, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó avanzar en negociaciones con Líbano para impulsar el desarme de Hezbollah.

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En este escenario, el grupo Hamas celebró el inicio de las conversaciones y consideró que podrían derivar en un acuerdo integral para poner fin al conflicto en la región.

Fuente: con información de TN