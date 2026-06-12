El papa León XIV llamó este viernes a promover una acogida digna de los migrantes, pero también pidió a quienes llegan a nuevos países que se integren a las comunidades receptoras, aprendan la lengua local, respeten las leyes y participen activamente en la vida social.

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El mensaje fue pronunciado durante una visita a la isla de Tenerife, en el marco de su viaje a España, donde mantuvo encuentros con migrantes y organizaciones dedicadas a la asistencia e inclusión de personas desplazadas.

Durante un acto celebrado en la plaza del Cristo de La Laguna, el pontífice sostuvo que la acogida debe respetar la historia y la dignidad de quienes migran, pero remarcó que también es necesario que los recién llegados se abran con confianza a la sociedad que los recibe, conozcan sus costumbres y contribuyan a la vida comunitaria.

En ese contexto, León XIV condenó con dureza a las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y a quienes impulsan rutas migratorias clandestinas. “Por cada vida perdida, cada familia engañada, cada cuerpo sometido, cada mujer amenazada y cada trabajador explotado, habrán de comparecer ante la justicia divina”, afirmó.

Más temprano, el Papa visitó el centro de acogida Las Raíces, donde residen cerca de 700 migrantes llegados principalmente desde África. Allí destacó que las migraciones pueden transformarse en una oportunidad de encuentro y enriquecimiento mutuo entre los pueblos.

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"Todos, de algún modo, somos migrantes, todos somos peregrinos en camino a la patria celestial", expresó ante los residentes del centro, muchos de ellos procedentes de Senegal y otros países africanos.

El pontífice también alentó a los migrantes a compartir sus experiencias, sueños y tradiciones culturales con las comunidades de acogida, al tiempo que los invitó a recibir con apertura las oportunidades que les ofrecen los países receptores.

Según sostuvo, el desafío de la migración debe abordarse con responsabilidad y pensando en las futuras generaciones, con el objetivo de construir una sociedad basada en el respeto, la solidaridad y el encuentro entre diferentes culturas.

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