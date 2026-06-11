Bill Gates compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre los denominados "archivos Epstein", una causa que busca profundizar en los contactos y relaciones que mantuvo el financista antes de su muerte.

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Durante su declaración, el cofundador de Microsoft sostuvo que Jeffrey Epstein intentó utilizar información relacionada con sus aventuras extramatrimoniales para ejercer presión sobre él. No obstante, afirmó que esos intentos no prosperaron y que decidió tomar distancia del empresario.

Gates explicó que conoció a Epstein en 2011 a través de personas de su entorno y que mantuvo reuniones con él durante varios años con la expectativa de conseguir apoyo económico para iniciativas de salud global y proyectos filantrópicos. Sin embargo, señaló que esas gestiones nunca avanzaron y que terminó cortando el vínculo en 2014.

El empresario también volvió a expresar arrepentimiento por haber mantenido contacto con Epstein, condenado por delitos sexuales, y calificó esa relación como uno de los mayores errores de juicio de su vida. Además, remarcó que nunca participó ni tuvo conocimiento de las actividades criminales por las que el financista fue investigado.

La declaración de Gates se produjo en el marco de una serie de audiencias impulsadas por legisladores estadounidenses para esclarecer el alcance de las conexiones de Epstein con dirigentes políticos, empresarios y otras personalidades de relevancia internacional.

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