El mercado laboral estadounidense mostró un inesperado retroceso durante julio, con una pérdida de 23.000 puestos de trabajo, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El resultado quedó muy lejos de las previsiones de los analistas, que esperaban la creación de alrededor de 83.000 puestos.

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Pese a la caída en la cantidad de trabajadores ocupados, la tasa de desempleo descendió del 4,2% registrado en junio al 4,1%. En total, unas 6,9 millones de personas se encontraban desocupadas durante el mes.

Otro dato que generó preocupación fueron las fuertes correcciones realizadas sobre los meses anteriores. La creación de puestos de mayo fue revisada de 129.000 a 63.000, mientras que la de junio pasó de 57.000 a apenas 20.000. En conjunto, ambos meses registraron 103.000 puestos menos de los informados inicialmente.

Entre los sectores más afectados apareció la educación dependiente de gobiernos locales, que perdió alrededor de 50.000 trabajadores. El comercio minorista registró una reducción de 19.000 puestos, mientras que las actividades financieras disminuyeron en 14.000.

La salud, en cambio, se ubicó entre las pocas áreas con crecimiento y sumó 22.000 puestos durante el mes, aunque a un ritmo inferior al promedio de 36.000 incorporaciones mensuales registrado durante el último año.

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Al mismo tiempo, la participación laboral se ubicó en el 61,4%, prácticamente sin cambios respecto de junio. Desde enero, sin embargo, ese indicador acumula una caída de 0,7 puntos porcentuales.

En materia salarial, el ingreso promedio por hora en el sector privado se ubicó en 37,62 dólares, apenas dos centavos por encima del mes anterior. En comparación con el mismo período de 2025, las remuneraciones aumentaron un 3,2%.

Los números difundidos refuerzan las señales de enfriamiento del mercado laboral estadounidense, especialmente por la pérdida de puestos registrada durante el último mes y las importantes revisiones a la baja de los datos previos.

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