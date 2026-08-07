El futbolista argentino Matías Pourrain, de 34 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, cuando intentaba abordar un vuelo interno hacia Los Angeles para disputar un compromiso deportivo con su club.

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El hermano del jugador, Juan Pourrain, relató a medios nacionales que el futbolista logró comunicarse con su familia en dos breves llamados telefónicos y alertó sobre su situación. “Nos llamó y dijo que lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo”, afirmó.

Según explicó su hermano, Pourrain se encuentra radicado en Estados Unidos desde hace siete años y estaba realizando los trámites correspondientes para obtener la residencia permanente en ese país.

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El mediocampista inició su carrera en el fútbol argentino con Real Pilar, donde integró el plantel que consiguió el histórico ascenso a la Primera C y posteriormente eliminó a Vélez Sarsfield de la Copa Argentina. También vistió las camisetas de San Martín de Burzaco y Club Mercedes.

Actualmente, Pourrain se desempeña en Club de Lyon FC, de la liga NISA, y en Showtime FC, equipo que participa de la Kings League local. El futbolista está en pareja con Estefanía Almandoz, hija del ex futbolista y campeón del mundo Héctor “Coio” Almandoz.

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Desde la conducción de Club de Lyon FC difundieron un comunicado en respaldo del jugador y cuestionaron su detención. “Matías no es un criminal. Ingresó con visa, tiene un proceso de asilo en trámite, permiso de trabajo vigente e identificación del estado de Florida”, señalaron desde la institución.

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Mientras tanto, la familia de Pourrain reclama una intervención urgente de la Cancillería argentina ante las autoridades migratorias estadounidenses. El caso quedó registrado bajo la órbita del Centro de Detención de Krome, en Miami, mientras se define la situación migratoria del futbolista.

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