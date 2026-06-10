Una mujer de 32 años fue detenida en el estado de Oregón, Estados Unidos, acusada de intentar asesinar a sus tres hijos pequeños mediante intoxicación con monóxido de carbono dentro de un automóvil estacionado en el garaje de su vivienda.

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El hecho ocurrió el pasado sábado en la ciudad de Keizer. Según informó la policía local, Chardonnay Marie Benavidez llamó al servicio de emergencias 911 y confesó que había intentado quitarles la vida a sus hijos y suicidarse utilizando los gases del escape de un vehículo.

De acuerdo con la investigación, la mujer llevó a sus tres hijos —dos mellizos de dos años y un niño de cuatro— al interior del automóvil bajo el pretexto de realizar una “pijamada en el auto”. Luego conectó una manguera entre el caño de escape y el habitáculo del vehículo, manteniendo el motor encendido durante unos 20 minutos.

Los investigadores señalaron que los menores comenzaron a perder y recuperar la conciencia debido a la intoxicación. En ese momento, la mujer decidió interrumpir el plan, trasladó a los niños al interior de la vivienda y solicitó ayuda a través del 911.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar encontraron a la madre y a los tres menores afectados por la inhalación de monóxido de carbono. Todos fueron trasladados a un centro médico de la zona para recibir tratamiento.

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Los bomberos debieron realizar tareas especiales de ventilación en el garaje debido a la elevada concentración de gases tóxicos. En el lugar hallaron el automóvil con el sistema utilizado para introducir los gases al interior del vehículo, elemento que fue incorporado a la causa judicial.

Tras recibir atención médica, los tres niños fueron dados de alta y quedaron bajo la custodia de su padre. Durante la investigación también se encontró un arma de fuego dentro del automóvil y la fiscalía sostuvo que la mujer había manifestado su intención de quitarse la vida si el monóxido no lograba su objetivo.

Benavidez permanece detenida sin posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza y enfrenta tres cargos por intento de asesinato en primer grado y otros tres por agresión en primer grado. La Justicia estadounidense continúa investigando las circunstancias que rodearon el caso.

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