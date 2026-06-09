Al menos nueve personas murieron y otras 29 resultaron heridas este martes en un ataque israelí contra la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA).

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De acuerdo con el medio estatal, los bombardeos impactaron sobre el barrio residencial de Al Masaken al Shaabiya, una zona densamente poblada ubicada en la periferia de la histórica ciudad costera. Además de las víctimas, los ataques provocaron daños en comercios y edificios del sector.

La ofensiva ocurrió horas después de una orden de evacuación emitida por Israel.

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Durante la mañana, el Ejército israelí había advertido a los habitantes de distintas áreas de Tiro que abandonaran la zona, incluido un barrio de mayoría cristiana. El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichai Adraee, aseguró que en ese sector operan integrantes del grupo chií Hizbulá y anticipó acciones militares "próximamente".

Según las fuerzas israelíes, el movimiento libanés utiliza áreas civiles para desarrollar actividades militares. La semana pasada, Israel ya había acusado a Hizbulá de refugiarse en el barrio cristiano, aunque esta fue la primera vez que emitió una orden de evacuación para ese sector.

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Los enfrentamientos también se extendieron a otras zonas del sur libanés.

La agencia NNA reportó además nuevos bombardeos en los distritos de Nabatieh y Sidón, donde también se registraron víctimas. En paralelo, Hizbulá reivindicó varios ataques con drones y proyectiles contra tropas israelíes desplegadas en territorio libanés.

La escalada se produce pese al alto el fuego vigente desde finales de abril y a la reciente reducción de tensiones anunciada por Irán, que puso fin a los ataques lanzados contra Israel durante el fin de semana en respuesta a bombardeos previos sobre los suburbios del sur de Beirut.

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Fuente: EFE