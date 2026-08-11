Colombia continúa bajo estado de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes. El balance de víctimas ascendió a al menos 169 muertos, mientras siguen las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

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El movimiento ocurrió a las 7.34 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó se encuentran entre las ciudades que registraron los daños más importantes, con edificios y viviendas derrumbados.

Los operativos se extendieron durante toda la noche y permitieron encontrar personas con vida entre los escombros. Entre los rescates se conoció el de un bebé y un adulto que fueron hallados tras el derrumbe de un hospital, además de otras personas atrapadas en distintas estructuras.

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La actividad sísmica continuó durante la madrugada del martes. El Servicio Geológico Colombiano registró decenas de movimientos posteriores al terremoto, algunos superiores a magnitud 3, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante nuevas réplicas.

Cali es uno de los puntos más comprometidos por la tragedia. El Ejército desplegó efectivos en decenas de sectores afectados para colaborar con la seguridad y las tareas de emergencia, mientras bomberos, rescatistas y voluntarios continúan removiendo escombros.

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El presidente Abelardo De La Espriella declaró el desastre de carácter nacional y anunció asistencia para las familias damnificadas. Estados Unidos comprometió US$15,5 millones, mientras el Banco Mundial y el BID anunciaron otros US$700.000 en ayuda, y diferentes organismos internacionales ofrecieron colaborar con Colombia.

Fuente: TN

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