El ciudadano argentino Carlos Luis Cáceres, de 69 años, fue localizado con vida en el municipio colombiano de Dosquebradas, departamento de Risaralda, tras permanecer inubicable desde el sábado previo al devastador terremoto de magnitud 7,4 que afectó a dicho país.

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La confirmación sobre la aparición del hombre originario de San Juan fue brindada por las autoridades locales y representantes de la Cancillería argentina, luego de un intenso operativo de búsqueda activado mediante solicitudes diplomáticas y plataformas digitales impulsadas por sus allegados.

Su hija, Carla Cáceres, confirmó la novedad al Diario de Cuyo tras contactar a su padre y constatar que se encontraba fuera de peligro, con lesiones leves producto de los derrumbes en el sector donde reside. El temblor tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y provocó réplicas registradas en diversas regiones de Colombia, así como en Panamá y Ecuador.

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El reporte oficial emitido por los organismos de emergencia contabiliza hasta el momento un saldo trágico de 240 personas fallecidas, más de mil heridos y 60 edificaciones colapsadas en áreas urbanas de Pereira, Cali, Manizales, Chocó, Bogotá y Medellín.

Ante la gravedad del escenario, el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, declaró el estado de emergencia económica y social para coordinar las maniobras de asistencia a los damnificados.

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