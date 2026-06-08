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Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes el sur de Filipinas y dejó un saldo preliminar de al menos 31 personas fallecidas y 134 heridas, según informaron las autoridades locales.

El sismo tuvo su epicentro en el mar, a unos 24 kilómetros al oeste de la isla de Mindanao, una de las más importantes del archipiélago. Como consecuencia, se registraron importantes daños materiales, derrumbes de edificios y escenas de pánico entre la población.

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Tras el fuerte movimiento, se emitió una alerta de tsunami para varios países del Pacífico.

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El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió inicialmente sobre la posibilidad de un maremoto que podría afectar las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea. Japón también activó medidas preventivas ante la posibilidad de olas de hasta un metro de altura.

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Sin embargo, luego de nuevas evaluaciones, las autoridades decidieron cancelar las advertencias al considerar que el riesgo había disminuido.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran la magnitud de los daños. Entre las imágenes más impactantes aparecen el derrumbe de un centro comercial en Ciudad General Santos y el colapso de un edificio escolar.

El presidente Ferdinand Marcos ordenó suspender las clases y pidió evacuar las zonas costeras.

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"Trasládense ya a zonas altas. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás", expresó el mandatario filipino en un mensaje dirigido a los habitantes de las regiones más afectadas.

Filipinas se encuentra sobre el denominado "Anillo de Fuego del Pacífico", una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a esta ubicación geográfica, el país registra con frecuencia terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos meteorológicos extremos.

Fuente: TN