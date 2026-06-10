Una profunda conmoción sacude a Londres tras la muerte de una familia de origen indio en una torre residencial del barrio Elephant and Castle, en el sur de la ciudad. Las víctimas fueron identificadas como Rakesh Pai, de 47 años; su esposa, Aditi Paralkar, de 46; y su hijo Sid, de 9 años.

Ads

El hecho ocurrió el pasado 27 de mayo, aunque en las últimas horas trascendieron las identidades de las personas fallecidas y algunos detalles de la investigación que llevan adelante las autoridades británicas.

Según informaron medios locales, efectivos policiales y equipos de emergencia acudieron a la torre Highpoint tras recibir un llamado de alerta durante la mañana. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, los tres integrantes de la familia fueron declarados muertos en el lugar.

La Policía Metropolitana mantiene abierta una investigación para determinar con precisión las circunstancias del episodio. De acuerdo con las primeras hipótesis difundidas por la prensa británica, los investigadores analizan la posibilidad de un caso de homicidio seguido de suicidio, aunque aún no se dieron a conocer conclusiones definitivas.

El caso generó un fuerte impacto entre los vecinos del complejo residencial y en la comunidad local. El diputado laborista Neil Coyle, representante de la zona, calificó lo sucedido como una “terrible tragedia” y expresó sus condolencias a familiares y allegados.

Ads

Uno de los aspectos que surgió durante la investigación está relacionado con el estado de salud del hijo de la pareja. Según trascendió, el niño padecía graves problemas médicos desde su nacimiento, entre ellos una enfermedad renal compleja que requería atención permanente.

Pai y Paralkar se desempeñaban como consultores en los sectores de finanzas y construcción. En los últimos años habían buscado distintas alternativas de tratamiento para su hijo, incluyendo un viaje a India realizado en 2020. Sin embargo, regresaron al Reino Unido el año pasado sin haber logrado mejoras significativas en su condición.

Mientras continúan las pericias y las actuaciones judiciales, las autoridades intentan reconstruir los hechos para esclarecer qué ocurrió en las horas previas a la tragedia que conmocionó a la capital británica.

Ads