Donald Trump lanzó una dura advertencia contra Irán y aseguró que el país "pagará las consecuencias" por haber demorado las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, en medio de un nuevo recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

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A través de una publicación en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense sostuvo que Irán "solo habla y no actúa" y afirmó que el país persa dejó pasar una oportunidad para alcanzar un entendimiento beneficioso.

"Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!", escribió Trump.

Las declaraciones se produjeron luego de que el gobierno iraní anunciara que revisará la continuidad de las negociaciones con Washington tras los últimos enfrentamientos armados en la región.

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La tensión se incrementó después de que fuerzas estadounidenses atacaran distintos objetivos en el sur de Irán como represalia por el presunto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz. En respuesta, Teherán aseguró haber lanzado bombardeos contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin, aunque desde Washington rechazaron parte de esas afirmaciones.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, confirmó que el gobierno evaluará el futuro de las conversaciones diplomáticas.

"El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar", señaló.

Trump también cuestionó la capacidad militar iraní al afirmar que gran parte de sus fuerzas armadas fueron derrotadas. "Gran parte de su Armada y Fuerza Aérea ya ni siquiera existe", aseguró.

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Por su parte, autoridades iraníes denunciaron que los ataques estadounidenses provocaron daños en infraestructura estratégica, entre ellos torres de comunicación y plantas desalinizadoras en la zona de Sirik, dejando sin agua potable a unas 20.000 personas.

Con el intercambio de acusaciones y ataques, las negociaciones entre ambos países atraviesan uno de sus momentos más delicados de los últimos meses.

Fuente: TN