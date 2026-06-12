Usuarios de distintos países reportaron durante este viernes problemas de funcionamiento en Facebook e Instagram, las redes sociales pertenecientes a Meta, que registraron una caída global con inconvenientes en varios de sus servicios.

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Las fallas comenzaron a hacerse visibles desde las primeras horas de la mañana y se intensificaron con el correr del día, generando una gran cantidad de reclamos y comentarios en redes sociales. Como suele ocurrir ante este tipo de episodios, muchos usuarios recurrieron a X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, para informar los problemas y compartir sus experiencias.

De acuerdo con los reportes difundidos desde diferentes regiones del mundo, los inconvenientes afectaron principalmente el inicio de sesión, la carga de publicaciones y el envío de mensajes dentro de las aplicaciones.

Hasta el momento, Meta no emitió un comunicado oficial detallando las causas de la interrupción ni precisó el alcance total de las fallas. Sin embargo, se espera que la compañía brinde información a medida que avance el trabajo para normalizar el servicio.

La situación volvió a poner en discusión la fuerte dependencia que millones de personas tienen de estas plataformas para comunicarse, informarse, trabajar o desarrollar actividades comerciales. También generó interrogantes sobre la capacidad de respuesta y la solidez de la infraestructura tecnológica que sostiene algunos de los servicios digitales más utilizados del mundo.

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Mientras continúan los reportes de usuarios afectados, se prevé que los equipos técnicos de Meta trabajen para identificar el origen del problema y restablecer el funcionamiento normal de Facebook e Instagram, con el objetivo de reducir el impacto sobre los miles de millones de personas que utilizan ambas redes sociales a diario.

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