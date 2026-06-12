El precio del petróleo cayó más de 3% hoy y se ubicó por debajo de los US$90 por barril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que podría alcanzarse un acuerdo con Irán este fin de semana para desactivar el conflicto en Medio Oriente.

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El crudo Brent se negoció en torno a los US$87 por barril e incluso llegó a tocar los US$86, niveles que no registraba desde el 17 de abril. En tanto, el petróleo WTI -referencia en el mercado estadounidense- cotizó en US$84,73 tras retroceder más de 3,45% respecto del cierre previo.

Antes del recrudecimiento del conflicto, a fines de febrero, el precio internacional del crudo se ubicaba cerca de los US$72, lo que da cuenta de la volatilidad generada por la tensión geopolítica en la región.

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En paralelo, los mercados financieros reaccionaron positivamente. En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones subieron 0,7%, el S&P 500 avanzó 0,5% y el Nasdaq registró una mejora de 0,7%.

En Europa, las principales bolsas cerraron en alza, con subas cercanas al 2% en plazas como Londres, Madrid, Milán y Frankfurt. La tendencia positiva también se replicó en Asia, donde el índice Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong avanzaron 1,12% y 1,93%, respectivamente.

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A nivel local, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron resultados mixtos, con subas de hasta 2,9% y caídas de hasta 4,5%, mientras que el riesgo país descendió a 437 puntos.

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El repunte de los mercados estuvo impulsado por las declaraciones de Trump, quien aseguró que Estados Unidos e Irán están cerca de sellar un acuerdo que pondría fin a meses de tensión. “Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán”, sostuvo, y adelantó que el entendimiento podría firmarse este fin de semana en Europa.

El mandatario también indicó que el estrecho de Ormuz -por donde circula cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas- “se abrirá oficialmente tan pronto como firmemos”, lo que contribuiría a normalizar el flujo energético global.

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Con información de TN