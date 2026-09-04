Un hombre de 39 años fue aprehendido durante un allanamiento realizado en una vivienda de Santa Clara del Mar, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. Durante el procedimiento, la Policía secuestró marihuana, cocaína, un revólver, municiones, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

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La investigación se inició a partir de distintas tareas llevadas adelante por efectivos de la Estación de Policía Comunal Segunda de Santa Clara del Mar, que incluyeron relevamientos, fotografías y filmaciones. A partir de esas diligencias, los investigadores habrían documentado presuntas maniobras de comercialización de cocaína fraccionada a vecinos de la localidad.

Con intervención de la UFI Descentralizada de Mar Chiquita y autorización del Juzgado de Garantías N° 6, se concretó un allanamiento, registro y requisa en un domicilio ubicado en calle Trouville al 700.

Drogas, un arma y municiones

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron 16 envoltorios de marihuana, con un peso total de 45,1 gramos, y dos envoltorios de cocaína, que arrojaron un peso de 0,8 gramos.

Además, fue incautado un revólver calibre .38, sin numeración visible ni marca, junto con tres municiones intactas.

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También se secuestraron ocho municiones calibre .22 y cinco municiones calibre 9 milímetros, además de cinco teléfonos celulares, $70.000 en efectivo, cuatro tijeras, 40 recortes de nylon y una bicicleta tipo mountain bike rodado 29.

Los elementos hallados quedaron incorporados a la investigación como evidencia de interés para determinar la modalidad de las presuntas maniobras de comercialización.

Quedó detenido y fue trasladado a Batán

Como consecuencia del procedimiento, el hombre de 39 años fue aprehendido y quedó imputado por los delitos de comercialización de estupefacientes, en infracción al artículo 5 inciso “c” de la Ley 23.737, y portación ilegal de arma de fuego.

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Intervino la UFI Descentralizada de Mar Chiquita, a cargo del fiscal Dr. Lavarello, quien dispuso la convalidación de los secuestros, la notificación de la formación de la causa y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.