Un hombre de 36 años fue aprehendido durante un allanamiento realizado por personal de la Comisaría Primera en una vivienda ubicada en Calle 67 al 4000, en el marco de una investigación por robos automotores, procedimiento en el que se secuestró un vehículo con pedido activo y otros elementos vinculados a distintos ilícitos.

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Durante el operativo, los efectivos incautaron un Peugeot 2008 que registraba pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido el 20 de agosto, además de tres chapas patentes sustraídas relacionadas con hechos delictivos en la ciudad.

Asimismo, se halló un cuadro de motocicleta de 110 cc con la numeración de chasis suprimida, lo que refuerza la hipótesis de maniobras de encubrimiento.

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Finalizadas las actuaciones en el domicilio, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada de Flagrancia dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos incautados y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N°15 de Batán.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, notificado de la formación de causa por los delitos de encubrimiento agravado, encubrimiento por supresión de numeración registral y encubrimiento por hurto o robo de chapas patentes.

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