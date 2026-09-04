Escapó a toda velocidad, cayó con la moto y volvió a huir: terminó embistiendo a un policía
El joven, de 20 años, intentó evadir a los efectivos y protagonizó una peligrosa fuga por las calles de la ciudad. Tras caer al asfalto, levantó la motocicleta y continuó escapando hasta impactar de frente contra un agente, que terminó lesionado.
Una persecución que comenzó con un intento de evadir un control policial terminó con un joven de 20 años aprehendido luego de embestir con su motocicleta a un efectivo policial.
El episodio ocurrió durante la tarde del jueves, cuando personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), afectado al Plan de Refuerzo de Zonas, realizaba tareas preventivas en inmediaciones de Chile y Alvarado.
Los agentes observaron una Honda Wave blanca conducida por un hombre y, al advertir la presencia policial, el motociclista aceleró y escapó pese a las órdenes para que detuviera la marcha.
Una fuga a toda velocidad y en contramano
Lejos de detenerse, el joven emprendió una fuga a elevada velocidad y comenzó a circular en sentido contrario al tránsito por distintas calles, mientras realizaba maniobras imprudentes.
En la zona de San Lorenzo y Chile, perdió el control de la motocicleta y cayó violentamente sobre el asfalto. La caída se produjo sin que ningún móvil policial interviniera.
Los efectivos llegaron hasta el lugar e intentaron reducirlo, pero el joven volvió a ponerse de pie, levantó la moto y, en una nueva maniobra desesperada, aceleró nuevamente para escapar.
La fuga duró apenas unos metros más.
Embistió de frente a un policía
En ese momento, el motociclista terminó impactando de frente contra uno de los efectivos, golpeándolo con el rodado y provocando la caída de ambos sobre la cinta asfáltica.
Como consecuencia del impacto, el policía sufrió escoriaciones y dolores en distintas zonas de sus brazos y piernas, por lo que debió recibir asistencia médica.
Finalmente, los efectivos lograron reducir al joven, que quedó aprehendido en el lugar.
Quedó alojado en Batán
Tras el procedimiento, se verificaron los datos del conductor y de la motocicleta a través del sistema informático policial, sin que surgieran impedimentos legales.
Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De la Canale, quien dispuso la aprehensión del joven bajo la carátula “Resistencia a la Autoridad – Lesiones Leves Agravadas por ser víctima funcionario policial”.
Además, se ordenó el traslado de la motocicleta al playón de Tránsito Municipal y el posterior alojamiento del imputado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Para un tono todavía más de crónica policial de impacto, el título podría ser: “Fuga, caída y choque: escapó de la Policía y terminó embistiendo a un efectivo”.