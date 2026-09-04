Un hombre de 38 años fue detenido este viernes en el Palacio de Tribunales de Mar del Plata, luego de ser declarado culpable en una causa por abuso sexual con acceso carnal calificado.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda en la zona de Tucumán y Brown, después de que un Tribunal de Juicio por Jurados emitiera el veredicto de culpabilidad.

Tras la resolución, el Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial Mar del Plata dispuso la detención del acusado y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Antes de ser alojado en el establecimiento penitenciario, el hombre fue sometido al correspondiente reconocimiento médico legal.

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