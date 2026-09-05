Personal de la Subcomisaría Casino demoró esta madrugada a dos hombres de 29 y 32 años que se encontraban generando disturbios en la vía pública, ocasión en la que se encontró en poder de uno de los sujetos un cuchillo.

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La violenta situación se registró en Boulevard Marítimo y Arenales, y contó con el rápido accionar del personal policial.

Durante el procedimiento de identificación y palpado preventivo, los efectivos secuestraron entre las pertenencias de uno de los involucrados un cuchillo con mango plástico de color naranja y hoja de acero.

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Intervino el Juzgado Contravencional N°5, que dispuso actuaciones por infracción a los artículos 42, 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73 y ordenó la posterior libertad de ambos sujetos.

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