Efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) detuvieron a dos menores de 14 y 15 años, acusados de sustraer a puñetazos el vehículo a un remisero en el barrio Jorge Newbery.

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El hecho ocurrió en la zona de República Árabe Siria al 1900, donde la víctima, de 61 años, fue interceptada por tres individuos que lo agredieron con golpes de puño para robarle un Fiat Cronos.

Tras la denuncia policial y el operativo desplegado, finalmente el auto fue recuperado tras una persecución en Rivadavia y Salvador Vivas, donde además se procedió a la aprehensión de los dos adolescentes que lo ocupaban. El vehículo fue restituido a su propietario.

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Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso la notificación de la formación de la causa y el traslado de ambos imputados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), previo examen médico.

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