auto robado

Propietario de una flota de autos de alquiler denunció que un chofer se quedó con un vehículo
El rodado fue secuestrado y restituido luego de un operativo realizado en el barrio Cerrito Sur. Sobre el imputado se abrió una causa por defraudación.
El rodado fue secuestrado y restituido luego de un operativo realizado en el barrio Cerrito Sur. Sobre el imputado se abrió una causa por defraudación.
El vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde abril de 2024 por un robo denunciado en Ciudad Evita. La mujer, de 45 años, fue notificada de la formación de una causa y recuperó la libertad.
El operativo incluyó un allanamiento de urgencia y permitió secuestrar el vehículo, mientras que un sospechoso logró fugarse y continúa siendo intensamente buscado.