Personal del Comando de Patrullas Norte intervino esta madrugada en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Castelli y Santiago del Estero, donde uno de los conductores involucrados descendió de un Peugeot 206 y se dio a la fuga a pie antes de ser detenido.

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El sujeto fue interceptado minutos después en la zona de Santiago del Estero y Alvarado. Durante la huida, el hombre descartó un handy y dos destornilladores, elementos que fueron posteriormente incautados por el personal policial.

El aprehendido, de 26 años, quedó a disposición de la Justicia por el delito de encubrimiento, según indicaron fuentes policiales.

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Además, durante el procedimiento se secuestró el vehículo y una importante cantidad de elementos: dos teléfonos celulares, una rueda de auxilio, frascos de miel, un GPS, herramientas varias, un bastón extensible, una llave de ignición de Toyota, además de gorras y prendas de vestir.

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