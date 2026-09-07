Un hombre de 32 años fue aprehendido en las últimas horas acusado de haber sustraído diversas herramientas del interior de un vehículo estacionado sobre la calle Marcelo T. de Alvear, entre Azopardo y Bouchard.

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El hecho se registró durante la noche cuando efectivos del Comando de Patrullas Sur observaron al individuo corriendo por la vereda mientras se le caían al suelo distintos objetos. Al no poder justificar la procedencia de los elementos, la policía procedió a su identificación en el lugar.

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Minutos más tarde, se hizo presente el dueño de un Renault 19 estacionado en las inmediaciones, quien constató el faltante de un bolso con insumos de pulido, dos máquinas pulidoras, alargues y un reflector. La totalidad de los bienes fue reconocida por la víctima y recuperada por las fuerzas de seguridad.

La fiscal Ana Caro, de la UFI de Flagrancia, dispuso la formación de una causa por Hurto en grado de tentativa y ordenó el posterior traslado del imputado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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