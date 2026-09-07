Un fuerte siniestro vial se registró este domingo por la tarde en avenida Libertad entre Perú y Tierra del Fuego, donde una mujer de 50 años perdió el control de su Renault Kwid, volcó y terminó involucrada en una segunda colisión.

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Según se pudo establecer a partir de cámaras de seguridad privadas, el vehículo circulaba por la avenida cuando, por motivos que son materia de investigación, perdió el control y chocó contra un Fiat Cronos que estaba estacionado.

Tras el vuelco, una Mercedes Benz Sprinter conducida por un hombre de 36 años impactó contra el Renault. El conductor de la camioneta resultó ileso y, al ser sometido al test de alcoholemia, obtuvo resultado negativo.

La conductora del Kwid fue asistida por personal del SAME y trasladada lúcida y consciente a la Clínica Pueyrredón. Allí los profesionales constataron que no presentaba lesiones, aunque advirtieron signos compatibles con una presunta intoxicación alcohólica.

El test realizado posteriormente en el centro asistencial confirmó la sospecha: la mujer registró 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, Tránsito Municipal dispuso la retención de su licencia y el secuestro del vehículo.

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En el lugar trabajaron Policía Científica, Bomberos, personal de Rescate, Defensa Civil y agentes de Tránsito, quienes realizaron las pericias accidentológicas, fotográficas y planimétricas para determinar la mecánica del hecho.

La investigación quedó a cargo de la UFIJ N.º 11, conducida por Germán Vera Tapia. La causa fue caratulada como “Lesiones Culposas” y se tomó declaración testimonial al conductor de la Sprinter, sin que por el momento se consignara una persona imputada en las actuaciones.

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